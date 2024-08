Il Sannio continua a perdere abitanti: residenti in calo anche nel 2024 L'allarme del coordinamento provinciale di Libera Benevento che scuote la politica

Il coordinamento provinciale di Libera Benevento interviene sullo spopolamento che inesorabilmente avanza nel Sannio "Un dato che drammaticamente si consolida e che dovrebbe scuotere tutti" ha rimarcato in una nota il coordinatore provinciale Michele Martino che rimarca: "Perché ricchi e poveri più che uno scatto fotografico dovrebbe essere uno scatto della politica, in modo unitario, plurale congiunto.

Per una equa distribuzione delle ricchezze ed una lotta strutturata a tutte le povertà, da quelle educative, a quelle etiche, morali ed economiche.

Creare i presupposti per far sì che lasciare la nostra terra sia una scelta e non una costrizione.

Le nostre comunità - ha spiegato poi Martino - non possono essere offese nella dignità, proponendo falsi miti e forme di clientelismo, a volte anche istituzionale.

Un reclutamento selvaggio per la sola sopravvivenza partitica. Non una politica al servizio del territorio, ma un territorio al servizio dei politici.

La nostra terra o la si ama oppure si continuerà a sfruttarla per sole egemonie personali e familiari.

Il NOI dovrà diventare centrale per una rivoluzione dal basso. Capace di coniugare in modo sinergico arte, impresa, cultura, tradizioni, settore terziario, terzo settore, innovazione, sviluppo.

Anche i beni confiscati alla criminalità organizzata possono diventare volano di sviluppo occupazionale mediante azioni congiunte e supportate. Garantire i servizi indispensabili, tutelare i diritti che non diventino mai privilegi.

Liberare le persone da situazioni di disagio e degrado per non essere più ricattabili.

Affronatre le questioni nei luoghi deputati per la risoluzione fattiva degli stessi e non con i comunicati stampa e dichiarazioni di circostanze.

È un appello trasversale, rivolto a tutte le forze politiche, ognuno per la propria competenza. Senza inutili competizioni e conflittualità. Contro ogni volgare logica di sole strategie elettorali".

Libera Benevento poi conclude: "Creare e rafforzare le condizioni per arginare il welfare della criminalità organizzata, combattere forme di clientelismo, corruzione e malaffare, che condizionano ogni libera iniziativa. Impegniamoci di più tutti, per un Sannio Libero e Forte!! Con un presente dignitoso ed un ambizioso futuro".