La Judoka Lauria si allena a Telese prima dei Giochi Paralimpici di Parigi Il sindaco Caporaso sulla presenza nella cittadina termale dell'atleta napoletana: Tiferemo per lei

La Judoka Matilde Lauria, atleta della nazionale italiana di Judo Paralimpico, prima di volare a Parigi dove parteciperà ai Giochi Paralimpici in programma dal 28 agosto all’8 settembre prossimi, si è allenata a Telese Terme grazie alla disponibilità del maestro Salvatore di Paola, fondatore della Olimpic Center Judo e delegato provinciale della F.I.J.L.KA.M, il quale ha messo a disposizione la sua palestra, già designata sede per gli allenamenti dei Centri Tecnici Regionali e per quelli di Alta Specializzazione.

La forte atleta napoletana è stata ricevuta dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso il quale ha voluto incontrarla, salutarla e rivolgerle a nome di tutta la comunità telesina un grande in bocca al lupo.

“Siamo sempre felici di poter ospitare nella nostra città atleti, associazioni sportive, lo sport in genere – ha commentato Giovanni Caporaso -. A Telese è venuta in ritiro la Juve Stabia neo promossa in Serie B, qui, nel nostro palazzetto si sono allenate le nazionali under 17 femminili di Pallavolo dell’Italia e della Germania in vista dei Campionati Europei di categoria, abbiamo inoltre ospitato una tappa del Campionato italiano assoluto di società di corsa. Telese Terme è città dello sport e, come ho avuto modo di dire a Matilde, sentirà anche il nostro tifo e il nostro affetto”.

Matilde Lauria ha cominciato il suo percorso di Judo con il Maestro Gennaro Muscariello della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali presso la palestra Partenope di Napoli, ha incontrato l’associazione sportiva dilettantistica ipovedenti Napoli NOIVED che ha fatto in modo che partecipasse all’attività sportiva per persone con disabilità e quindi alle manifestazioni federali della Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi).

Questo suo percorso si è completato con la convocazione alla Nazionale permettendo alla federazione stessa e alla atleta napoletana di conseguire titoli e prestigio per il movimento sportivo non vedenti. Matilde Lauria raggiunge l’apice della carriera con i Giochi Paralimpici di Tokio e con la convocazione di Parigi.

“Per me è stata una emozione speciale conoscere Matilde Lauria – ha detto il maestro Salvatore Di Paola -. Una vera forza della natura, una atleta che ha nel suo Dna i valori dello sport e i principi delle arti marziali. A Parigi sarà guidata dall’allenatore Francesco Faraldo delle Fiamme Azzurre e si confronterà con i più importanti atleti d’Italia e del mondo. La aspettiamo a Telese, con una medaglia. Incrociamo le dita e forza Matilde”, ha concluso il maestro Di Paola.