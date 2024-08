Crisi idrica: "Acqua arriverà da Molise e pozzi di Solopaca e San Salvatore" La Regione risponde a Mastella: "Non si prevedono riduzioni di portata dal Molise"



In risposta alla nota ufficiale, inviata stamane dal Sindaco Mastella "circa la crisi idrica che coinvolge anche la Città di Benevento che è oggetto di una campagna mediatica di strumentale disinformazione orchestrata da oppositori politici", nella quale si chiedevano precise indicazioni temporali sulla conclusione di interventi di cruciale importanza quali i lavori di rifunzionalizzazione dei pozzi di San Salvatore Telesino e Solopaca e il loro successivo collegamento alla direttrice acquedottistica denominata Curti-Benevento, la Regione Campania ha trasmesso nel pomeriggio odierno la nota di ricontro.

Nel documento trasmesso dalla Regione si legge: "Nel corso di un incontro tenuto nei giorni scorsi su iniziativa del vicepresidente con delega all’ambiente Fulvio Bonavitacola , è stata presa in esame la situazione degli approvvigionamenti idrici nell’area sannita , nel quadro delle prevedibili riduzioni di apporti per le note criticità stagionali .

In tale contesto si è ritenuto di operare se tre piani paralleli :

1. una pressante iniziativa nei confronti della Regione Molise perché vengano garantiti gli approvvigionamenti minimi previsti sulla condotta del Torano/ Biferno ;

2. Un urgente intervento per la riattivazione dei pozzi in località San Salvatore Telesino ;

3. Un parallelo intervento volto alla riattivazione dei pozzi in località Solopaca.

Il campo pozzi di San Salvatore è costituito da 8 pozzi di cui uno di riserva. Ciascun pozzo ha una produttività media di circa 50 l al secondo per complessivi 350 l al sec di portata ordinaria. Ne consegue che il campo pozzi è dunque in grado di alimentare l’area beneventana anche senza alcun contributo dell’acquedotto del Torano Biferno.

Pertanto si è dato immediato impulso ai lavori attraverso il concessionario della Regione Campania , il cui termine è previsto nel mese di dicembre di quest’anno 2024.

Nel contempo il campo pozzi di Solopaca verrà in parte riabilitato per una potenzialità di circa 100 l al secondo. Gli uffici regionali di Settore si sono già dotati del progetto esecutivo di ristrutturazione e funzionalizzazione. Si prevede di avviare i lavori fin dalla prossima settimana in modo che possano essere ultimati per la fine del mese di settembre.

Ambedue i campi pozzi sono progettati per integrare la portata della condotta Curti - Benevento.

Per quanto riferito , invece , ai rapporti con il Molise si precisa che , allo stato , gli accordi interregionali con detta Regione non prevedono un riduzione di portata che conduca la disponibilità al di sotto della soglia di fabbisogno dell’area beneventana.

Mentre , con la realizzazione degli interventi sui campi pozzi, si avrà una disponibilità idrica d’emergenza completamente alternativa alla portata del Torano - Biferno.

In ogni caso anche nel 2017, anno dell’ultima crisi idrica più grave, il deficit dell’area di Benevento non ha mai superato i 100 l al secondo e quindi già il solo intervento al campo pozzi di Solopaca è in condizioni di reggere anche l’impatto di una eventuale, grave crisi idrica autunnale".