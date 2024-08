Lunedì 26 agosto via XXIV maggio sarà parzialmente chiusa al traffico Benevento. Rimozione coatta dal civico 25

Lunedì 26 agosto, al fine di consentire dei lavori edili, via XXIV Maggio sarà chiusa al traffico all’altezza del civico 25 dalle ore 7:30 alle ore 15:30 con deviazione del traffico su via Perasso e senso unico alternato con movieri per residenti, domiciliati e gestori di attività commerciali ubicate in zona. Contestualmente sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.