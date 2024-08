Asl di Benevento. A settembre al via la campagna vaccinale per il Covid Dal giorno 2 in via Mascellaro dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì: ecco per chi è raccomandata

L'Asl Benevento informa che dal mese di settembre 2024, sarà attiva la campagna di vaccinazione anti COVID-19 rivolta principalmente alla popolazione adulta, con particolare attenzione alle persone anziane e a quelle con elevata fragilità.

Come partecipare alla campagna vaccinale?

A partire dal 2 settembre 2024, i cittadini che desiderano sottoporsi alla vaccinazione possono recarsi presso il Dipartimento di Prevenzione, sito in via Patrizia Mascellaro n.1., dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, muniti di Tessera Sanitaria. A chi è rivolta la vaccinazione?. La dose di richiamo è disponibile per tutta la popolazione, con particolare raccomandazione per i seguenti gruppi: Persone di età pari o superiore ai 60 anni; Ospiti delle strutture per lungodegenti; Donne in gravidanza o nel periodo post-partum, comprese le donne in allattamento; Operatori sanitari e sociosanitari; Studenti di medicina e professioni sanitarie in tirocinio presso strutture assistenziali; Persone con elevata fragilità, di età compresa tra i 12 e i 59 anni, affette da patologie che aumentano il rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19

"La campagna di vaccinazione per la stagione autunnale e invernale 2024/2025 rappresenta un passo fondamentale per proteggere la nostra comunità, soprattutto le persone più fragili e vulnerabili" ha commentato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe che spiega: "Grazie alle nuove formulazioni del vaccino (a mRNA Comirnaty Pfizer, aggiornate alla variante JN 1 del SARS-CoV-2), possiamo affrontare con maggiore efficacia la sfida rappresentata dalle varianti del virus, al fine di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19. Invito, pertanto, tutti i cittadini a cogliere questa opportunità e a vaccinarsi per tutelare la propria salute e quella degli altri. La nostra priorità è garantire l’accesso sicuro e tempestivo alla vaccinazione per tutti coloro che ne hanno maggiormente bisogno."