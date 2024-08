Raccoglitori carta pericolosi sostituiti, Flaica Cub: bene ma si prosegua Il sindacato "Accolte le nostre segnalazioni"

“Una città come Benevento non può e non deve tenere un sistema cosi pericoloso per la gestione della raccolta della carta e rifiuti vari sul corso di Benevento. I cittadini e i commercianti sul posto ci hanno segnalato che la situazione è diventata ingestibile e nonostante le segnalazioni non vengono pressi provvedimenti”. Ha trovato riscontro la segnalazione lanciata ad inizio mese da Stefania Vernacchio della Flaica Cub Benevento.

“Siamo venuti a conoscenza che nei giorni scorsi i cesti in questione sono stati cambiati per dare sicurezza ai cittadini e ai lavoratori da parte dell'Asia” spiegano.

Per Gianna Petroccia della FLAICA CUB Provinciale di Benevento la situazione e diversa, “Apprezziamo molto il lavoro fatto, ma non è sufficiente. Anche se è vero che i raccoglitori in questione sono stati sostituiti, resta il fatto che sono stati rimossi i cesti pericolosi sul corso e sostituiti però con altri cesti raccoglitori tolti di altre parte della città, prelevandole di altri rioni, la dimostrazione di una coperta corta, una azione di tamponamento che non può e non deve essere sufficiente e considerata risolutiva. Non è riducendo il numero di cesti raccoglitori di carta in città che si risolve il problema”.

Come organizzazione sindacale chiederemo ancora una volta un intervento veloce dell'Asia di Benevento per sostituirli o metterle in condizioni di non pericolosità non solo sul Corso. La nostra richiesta e per sostituire tutti i cesti raccoglitori in tutta la città, nessun Rione escluso, senza però diminuire il numero di raccoglitori presenti per strada. Una città pulita si ottiene anche da questa sensibilità e Benevento non è esclusa.