Bottiglie di vetro e contenitori in latta vietati: c'è l'ordinanza Vietato vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bottiglie di vetro e contenitori in latta

Con ordinanza sindacale è disposto, dalle ore 17,00 della giornata odierna (venerdì 30 agosto) e fino alle 02,00 di sabato 31 agosto, il divieto di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta. Il divieto vale per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private delle seguenti zone cittadine: Piazza Risorgimento, Via Oderisio, Via Perasso, Via del Pomerio, Viale dei Rettori, Viale Atlantici, Viale Mellusi, Via Meomartini, Via Nenni, Via Vetrone, Via Marmorale, Via Nicola Sala, Via Flora, Via Calandra, Via Nicola da Monteforte e loro strade adiacenti e limitrofe, Centro Storico (Corso Garibaldi, Via Traiano, Piazza Roma, Piazza Vari, Piazza Castello, Piazza IV Novembre e loro strade e vicoli adiacenti e limitrofi. . E' consentita, nel medesimo periodo temporale e arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione. E' consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessioni con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine. E' vietato altresì a chiunque di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e/o lattine o comunque in contenitori realizzati in vetro e/o lattine.