Via Appia nel Patrimonio Unesco. Domenica l'evento con il ministro Piantedosi Al Museo del Sannio incontro di lavoro per dare avvio all’attuazione del piano di gestione dle sito

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi e l'assessore alla Cultura e all’Unesco della Città di Benevento Antonella Tartaglia Polcini annunciano che è in programma, per domenica 1 settembre, a partire dalle ore 17, un incontro istituzionale e di lavoro per dare avvio all’attuazione del piano di gestione del sito dopo l’iscrizione nella lista del patrimonio dell’UNESCO della Via Appia - Regina Viarum, avvenuta a Nuova Delhi alla fine dello scorso mese di luglio.

All'evento, al quale prenderà parte il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, sono state invitate le autorità civili, militari e religiose e tutti i sindaci dei Comuni inseriti nel sito UNESCO della Via Appia ,da Roma a Brindisi.

Programma

ore 17,00 - 18,00 Museo del Sannio Accoglienza del Ministro Piantedosi e visita guidata della mostra sulla Via Appia nelle immagini dell’ICCD del MIC.

ore 18,15 - 19,15 Teatro de La Salle (ex Teatro De Simone) – Incontro programmatico per condividere

proposte di cooperazione per la valorizzazione e la governance del sito seriale della “Via Appia. Regina Viarum” per l’avvio dell’attuazione del piano di gestione.

ore 19,30 Degustazione di prodotti tipici del territorio del Sannio.

ore 20,30 Trasferimento presso il Teatro Romano per assistere al concerto della Fanfara della Polizia di Stato.