Avvicendamento vertici Vigili del Fuoco: gli auguri del senatore Matera Lascia Raffaella Pezzimenti arriva Mario Bellizzi

"Esprimiamo un affettuoso ringraziamento all'indirizzo di Raffaella Pezzimenti che il prossimo 30 Settembre lascerà il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento e, contestualmente, diamo il benvenuto con l'augurio di proficuo lavoro a Mario Bellizzi che ne raccoglierà il testimone". Sono le parole del Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare l'avvicendamento ai vertici dei caschi rossi sanniti. "Svariati sono stati i momenti critici che hanno colpito il territorio in questi ultimi anni. Dagli incendi boschivi che, sempre con maggiore frequenza, devastano il territorio ai fenomeni atmosferici estremi che pure pretendono la preziosa azione a momenti di eccezionalità emergenziale quali gli incendi occorsi allo Stir di Casalduni o ad Airola; alle tante e più svariate esigenze del quotidiano. I Vigili del Fuoco ci sono sempre stati e sempre ci saranno a supporto delle Comunità per garantire sicurezza e salvare vite, esponendo la propria. Ai Comandanti di ieri e di oggi la forte riconoscenza così come a tutti gli uomini e a tutte le donne che operano in questo straordinario Corpo".