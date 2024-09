Città Spettacolo fa il pienone tra ritmo e atmosfera Stasera la Fanfara della Polizia, atteso anche il ministro Piantedosi

Splendida atmosfera per il sabato sera di Benevento città Spettacolo. La rassegna diretta da Renato Giordano, alla sua 45esima edizione, ha registrato il gran pienone con una notte tutta dedicata ai ritmi mediterranei e il premio Gregoretti assegnato a Peppe Barra. Ha conquistato tutti Eugenio Bennato di scena a Piazza Santa Sofia e hanno trascinato i ritmi delle tamorre.

Oggi un'altra intensa giornata con un ospite d'eccezione.

Nel pomeriggio, infatti, si attende l'arrivo del ministro degli interni Matteo Piantedosi che discuterà della valorizzazione del patrimonio Unesco dell'Appia Antica e assisterà al concerto della Fanfara della Polizia in scena stasera al Teatro Romano, dalle 20.45 (ingresso libero al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili).

La Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal M° Massimiliano Profili, promuove l’opera di diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale.

Il complesso nasce principalmente per accompagnare le sfilate e le cerimonie ufficiali. Nel corso degli anni l’organico è stato arricchito con l’inserimento di ulteriori strumenti, permettendo così di eseguire un vasto repertorio che spazia nei diversi generi, sia della tradizione classica che di quella moderna e contemporanea.

La Fanfara ha la sua sede a Roma e partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato, come i giuramenti degli allievi agenti, ma anche a eventi culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale ed internazionale. Un’attenzione particolare, inoltre, viene rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, in cui spesso esegue concerti didattici.

In questi anni le note della Fanfara sono risuonate negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri di tantissime città italiane e anche all’estero. Attualmente, è composta da cinquanta musicisti ed è diretta dal Maestro Massimiliano Profili.