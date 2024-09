Statale Appia dissestata: il Codacons diffida il Comune di Benevento L'organizzazione che tutela i consumatori chiede di garantire una corretta manutenzione

Il Codacons di Benevento chiede al Comune di attivarsi immediatamente per garantire una corretta manutenzione della Strada Statale Appia, nel tratto compreso tra la rotonda di recente realizzata dopo il Centro Commerciale Buonvento, e l'Epitaffio. Il fondo stradale ivi si presenta come un continuum di rappezzi di asfalto a diversi livelli, disseminato di fossi e cunette, in particolare sul lato destro venendo da Benevento, tanto da costringere le vetture in fila indiana ad accentrarsi in prossimità della striscia di mezzeria, con grave pericolo per il traffico e per i pedoni i quali, trattandosi di tratto urbano, frequentano l’arteria (teatro purtroppo nel recente passato di tragici sinistri).

Il Codacons, soprattutto per la tutela della sicurezza del traffico e dei pedoni, ha formalmente chiesto al Comune di Benevento con una diffida, oggi notificata all'Ente, di verificare lo stato manutentivo, penoso, del fondo stradale specificato, di rilevare, in particolare, se recenti interventi siano stati effettuati o meno, come sembra, senza sufficiente cura e perizia, in tal caso attivandosi nei confronti delle ditte incaricate dell’appalto e, infine, di disporre con immediatezza interventi di ripristino tali da garantire la necessaria uniformità dell’asfalto lungo tutta l’arteria, verificando che i lavori siano effettuati a regola d’arte come d’obbligo per le ditte incaricate di lavori pubblici.