Benevento: 24 ore senz'acqua per lavori alla centrale di Pezzapiana Stop idrico per interventi di manutenzione straordinaria ecco le zone a secco

Lavori alla centrale di Pezzapiana stop al servizio idrico a Benevento. Lo comunica Gesesa spiegando che "dovendo eseguire un importante ed urgente intervento di manutenzione straordinaria presso la centrale di Pezzapiana, sarà necessario spegnere la centrale in questione per circa 24 ore, tempo stimato di realizzazione dell’intervento.

Tale operazione è stata programmata ed organizzata da diverse settimane, anche per il reperimento del materiale necessario, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento ed i conseguenti disagi. Pertanto, il giorno 05 settembre alle 06.00 si spegnerà la Centrale di Pezzapiana e si chiuderanno la presa di Via Mura della Caccia, la presa di San Vitale ed il Serbatoio San Vito fino alle 6:00 del giorno 06 settembre (24 ore).

Le aree interessate dallo spegnimento della centrale di Pezzapiana e dalla corrispondente chiusura della presa di Via Mura della Caccia, della presa di San Vitale e del Serbatoio San Vito saranno le seguenti:

Rione Libertà, Rione Ferrovia, Rione Triggio, Rione Santa Maria degli Angeli, Corso Garibaldi (da piazza Orsini a salire) e traverse fino a piazza Guerrazzi, Parte bassa del centro storico compresa via Torre della Catena con tutte le strade annesse, c.da San Vito, c.da Pezzapiana, c.da San Marco, c.da San Chirico, c.da Acqua fredda, c.da Ripamorta, c.da Ripazecca, c.da Torre Alfieri, Epitaffio, Monte pino, via Castelpoto, c.da Ciancelle, c.da Serretelle, c.da Gran potenza, c. da Madonna della salute, c.da Monte Calvo e c.da San Vitale.

GESESA illustrerà tutti i dettagli dell’operazione ed il relativo piano di emergenza nella conferenza stampa di domani, 3 settembre, alle ore 10".