Feci sul portone della Caritas di Benevento: la denuncia del direttore Zagarese La struttura di via San Pasquale nel mirino dei vandali

"Da diversi giorni la sede della Caritas in Via San Pasquale è oggetto di atti vandalici. Chiaramente non sappiamo chi è e perché lo faccia”.

Così, sul suo profilo facebook, il direttore della Caritas di Benevento Pasquale Zagarese denuncia atti vandalici a danno della struttura di via San Pasquale e prosegue “Mi rivolgo a te che stai imbrattando di feci i nostri portoni: se hai bisogno di qualcosa non devi fare altro che chiedere aiuto. Se invece deliberatamente vuoi oltraggiare la Caritas, sappi che useremo ogni mezzo secondo legge per scoprirti”.

Un post che ha immediatamente incassato la solidarietà di tanti. Tra i primi il coordinamento di Libera Benevento che nel condividere e sottoscrivere l’appello/ denuncia del direttore Pasquale Zagarese spiega “Esprimiamo profonda solidarietà ed amicizia alle donne ad agli uomini della Caritas Diocesana di Benevento, oggetto e destinatari di questi volgari ed inqualificabili gesti. La nostra solidarietà vuol essere anche un rinnovato ringraziamento per quanto la Caritas svolge sul nostro territorio con sobrietà e silenzio. La volgarità di questi gesti dobbiamo considerarli rivolti a tutto noi, in un clima di collettività, nella responsabilità di essere rete al servizio del territorio”.