Ospedale San Pio di Benevento: visite gratuite dermatologiche Il 13 settembre torna l’Open Day Dermatologia.

Dopo la grande partecipazione dello scorso 29 luglio, il 13 settembre torna l’Open Day Dermatologia. Un’altra iniziativa in linea con la campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute “Proteggi la tua Pelle".

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha organizzato per il 13 settembre un “Open Day Dermatologia” per promuovere una campagna di informazione ed educare alla prevenzione, indirizzando la popolazione a comportamenti responsabili per migliorare la salute dermatologica di tutti.

Sarà possibile effettuare visite dermatologiche gratuite e valutazione nei per la prevenzione del Melanoma,presso gli ambulatori della UOC di Dermatologia ubicati al primo piano del Padiglione “Rummo” dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sarà inoltre, distribuito un vademecum informativo sulle modalità di esposizione al sole.

“I nostri Open Day hanno l’obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione alle misure di prevenzione ,in quanto la prevenzione rimane l'arma più efficace per contrastare le patologie della pelle ,in particole il melanoma. Ringrazio il personale sanitario per la disponibilità ed i cittadini per la fiducia che ripongono nelle nostre iniziative- afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.

Per prenotazioni chiamare al numero 0824 57207 nei giorni di lunedi’ 9 settembre e martedi 10 settembre ore 9.00 alle ore 13.00.