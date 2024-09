Domenica 29 settembre a Benevento il ricordo vittime bombardamenti L'iniziativa di un gruppo di cittadini "senza alcuna matrice ideologica"

Domenica 29 settembre sarà posizionato un Camper al Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura, in ricordo delle vittime civili dei bombardamenti aerei anglo-americani del 1943, che rasero al suolo la città di Benevento. In particolare si vuole ricordare e commemorare la strage di innocenti avvenuta il 20 agosto 1943 alla Stazione Centrale ed il 29 e 30 settembre, quando fu distrutta la cattedrale facendo, anche in quell’occasione, migliaia di vittime tra i cittadini inermi.

L’evento riguarda tutta la popolazione di Benevento, indistintamente ed è pensato in modo orizzontale, senza alcuna matrice ideologica.

Il 29 settembre apparterrà a tutti i cittadini di Benevento, nessuno escluso e si invitano particolarmente i parenti delle vittime a presenziare in onore ed in ricordo dei nostri defunti. L’incontro mirerà a far si che si possa istituzionalizzare una giornata alla memoria affinché Benevento non dimentichi.