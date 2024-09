L'Unuci consegna tessera di Socio onorario al prefetto Torlontano Il presidente Corbo: per l'importante esempio espresso dalla massima carica istituzionale del Sannio

Una rappresentanza dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di Italia ha fatto visita al Prefetto di Benevento Carlo Torlontano.

Presenti il presidente dell'UNUCI provinciale di Benevento, il colonnello Nicola Corbo, il tenente Luigi Tozzi nella qualità di consigliere, il luogotenente Lucio Tosto come socio ed il tenente Savino di Scanno.

Il presidente Corbo ha poi consegnato al prefetto Torlontano la "Tessera di Socio Onorario" rilasciata dalla Presidenza Nazionale di Roma, e donato il crest dell'Unuci come segno di riconoscimento e riconoscenza “per l' importante Esempio che il dottor Carlo Torlontano esprime come massima carica istituzionale della Provincia.

Il nostro Prefetto – ricorda il numero uno dell'Unuci sannita - proviene dal 115 corso AUC della Scuola di Fanteria di Cesano per transitare presso la Scuola Allievi Ufficiali dell' Arma dei Carabinieri di via Aurelia in Roma. Nominato Sottotenente dell'Arma verrà assegnato alle unità operative della Benemerita in Piemonte”.