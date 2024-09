Doppio appuntamento in memoria di Vito Ievolella, vittima delle mafie Domani a Benevento alle 11 e alle 18.30

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento ed in collaborazione con il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e la Parrocchia Santa Maria degli Angeli, domani, 10 Settembre 2024, si celebrerà a Benevento la memoria del concittadino Vito Ievolella, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri. Vittima delle mafie. Servitore dello Stato, ammazzato dalla mafia palermitana il 10 Settembre del 1981.

Ucciso perché le sue alte e riconosciute capacità investigative diventarono di grande intralcio all’espansione degli interessi criminali della mafia nel capoluogo siciliano.

Ievolella venne soprannominato dalla stampa dell’epoca “segugio temuto dai boss” e “specialista in casi difficili”.

L’iniziativa di domani intende fare memoria come gesto di responsabilità, a volte anche imbarazzante. Perché nel nostro Paese c’è chi ha servito il tricolore e continua a servirlo con onore e disciplina, sino al prezzo più alto della vita.

E c’è chi del tricolore se ne serve, offendendolo e disonorandolo, con scelte, comportamenti, affarismi personali e familiari, clientelismo, corruzione e malaffare. Senza trascurare alleanze molto opache e candidature discutibili in occasione di ogni appuntamento elettorale.

Ci sono momenti in cui fare memoria vuol dire anche chiedere scusa ai familiari, per tutte le volte che non siamo stati degni del sacrificio dei propri cari. La giornata sarà composta di due momenti commemorativi: il primo la mattina alle ore 11:00 in Via Vito Ievolella a Benevento mentre il secondo nel pomeriggio, alle ore 18:30,

presso il Giardino della Memoria - Parrocchia Santa Maria degli Angeli.