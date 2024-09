Lavori Telesina: Codacons diffida Anas L'associazione ha sollevato gravi preoccupazioni sui disagi per automobilisti e cittadini

Il Codacons di Benevento ha inviato una diffida all'Anas, chiedendo spiegazioni urgenti sui rallentamenti nei lavori di messa in sicurezza del viadotto della SS 372 "Telesina", nel tratto tra Paupisi e Ponte. L'associazione ha sollevato gravi preoccupazioni sui disagi che stanno colpendo automobilisti e cittadini. Il Codacons ha chiesto all'ANAS di fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e di adottare misure immediate per mitigare i disagi. In caso di mancata risposta, si riserva il diritto di agire nei modi opportuni e di adottare tutte le misure necessarie a tutela dei diritti dei consumatori e dei cittadini.