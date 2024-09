Lavori nelle scuole, potenziato il servizio di trasporto pubblico locale Le nuove linee e gli orari per gli studenti degli edifici interessati dalle opere

L'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone comunica che a seguito della richiesta dei dirigenti scolastici e delle famiglie sono state potenziate le linee del Trasporto pubblico locale per favorire la mobilità degli studenti verso le sedi alternative.

In particolare per gli studenti della Torre che andranno a Capodimonte saranno disponibili le linee 3 (transito stimato in via Marmorale 7,40, arrivo in via Palizzi 7:55) e 12 (transito in via Marmorale ore 7,50, arrivo in via Palizzi ore 8,05). Per l'ingresso degli studenti nella sede di Pacevecchia ci sono la linea 6 (transito in via Marmorale 7,45, arrivo a via Gramsci alle 7,55) e la linea 2 (transito via Marmorale 7,50, arrivo a via Gramsci ore 8,00).

Per il trasferimento degli studenti dalla sede dell’Istituto Federico Torre verso la sede in Piazza Piano di Corte, quartiere Centro: Linea 7: transito stimato in viale Mellusi 7:30, arrivo stimato fermata Arco Traiano (in via del Pomerio ore 7:40; Linea 1: transito stimato in viale Mellusi 7:40, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:50; Linea 6: transito stimato in viale Mellusi 7:45, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:55; Linea 2: transito stimato in viale Mellusi 7:45, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:55; Linea 2bis: transito stimato in viale Mellusi 7:45, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:55; Linea 12 transito stimato in viale Mellusi 7:45, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:55; Linea 12 bis transito stimato in viale Mellusi 7:45, arrivo stimato fermata Arco Traiano in via del Pomerio ore 7:55. Per l'uscita da Capodimonte: 12: transito stimato in via Palizzi 13:05, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:15 ; Linea 3: transito stimato in via Palizzi 13:20, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:30; transito stimato in via Palizzi 13:40, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:50. Uscita Pacevecchia: Linea 1: partenza da via Gramsci 13:00, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:05; Linea 6: partenza da via Gramsci 13:15, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:20; Linea 1: partenza da via Gramsci 13:30, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:35; Linea 2: partenza da via Gramsci 13:30, arrivo stimato fermata in viale Mellusi ore 13:40. Uscita Piano di Corte: Linea 2: arrivo stimato in via del Pomerio 13:05, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 13:15; Linea 12: arrivo stimato in via del Pomerio 13:15, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 13:25; Linea 6: arrivo stimato in via del Pomerio 13:25, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 13:35; Linea 3: arrivo stimato in via del Pomerio 13:30, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 13:40; Linea 2bis e 12 bis: arrivo stimato in via del Pomerio 13:35, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 13:45; Linea 2: arrivo stimato in via del Pomerio 13:40, arrivo stimato com fermata in via Marmorale ore 13:50; Linea 12: arrivo stimato in via del Pomerio 13:50, arrivo stimato fermata in via Marmorale ore 14:00.

E' stata altresì istituita e potenziata a servizio degli studenti trasferiti dalle scuole di piazza Risorgimento (dove sono in corso lavori della Provincia) all'Istituto Vetrone di Piano Cappelle la linea 7 bis con capolinea in via Paolo Diacono con 5 corse nella fascia mattutina 8:30/14:00 da lunedì al sabato con una frequenza media di 40 min e 10 corse nella fascia pomeridiana 14:30/20:00 da lunedì al sabato con una frequenza media di 35 minuti.