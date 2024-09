Scuole. Mastella: "Sicurezza prima di ogni cosa. Basta ai signor no" - FOTO Suona la campanella tra istituti in ristrutturazione e speranze. Inaugurato edificio alla Pietà

“Dal primo giorno del mio mandato da sindaco la priorità è stata la sicurezza dei bambini e di chi lavora negli istituti. Laddove ci siano problemi di sicurezza io non farò aprire. Ora basta ai signor no dell'opposizione e non solo”. Così il sindaco di Benevento questa mattina prima del taglio del nastro del nuovo plesso scolastico 'Pietà' del Convitto nazionale 'Pietro Giannone'. Scuola messa in sicurezza e completamente rielaborata che dopo mesi di lavoro è stata restituita alla comunità di uno dei rioni più popolosi della città. Giunta al completo per l'inaugurazione che è coincisa con il primo giorno di scuola. Il primo cittadino non ha usato mezzi termini per rimarcare ancora una volta come la sicurezza degli edifici scolastici sia una priorità insormontabile.

Chiaro riferimento alle settimane di polemiche esplose tra comitati di genitori e docenti, associazioni e opposizioni contro il Comune per via della chiusura “improrogabile” di alcuni istituti cittadini come la 'Torre' che devono essere abbattuti e ricostruiti.

“Non è possibile che ogni cosa che si faccia per l'opposizione non vada bene – ha tuonato il sindaco Mastella -. Piazza Santa Maria riqualificata e non va bene, manca l'acqua e la colpa è mia, le scuole devono essere chiuse per i lavori ed è sempre colpa mia. Ora basta” ha più volte rimarcato il primo cittadino prima di tagliare il nastro e consentire l'ingresso dei piccoli alunni della materna e delle primaria nella scuola “ora sicura grazie agli interventi ed anche grazie alla pazienza dei genitori. Certo – ha concluso Mastella – i disagi ci sono e ci saranno per via dei lavori che però vanno fatti anche perchè altrimenti si perdono i fondi del Pnrr”.