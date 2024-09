Il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia a Benevento Mercoledì al Centro Servizi del Volontariato la presentazione de "L'armonia degli sguardi"

Si terrà mercoledì 18 settembre alle ore 17.00, presso il Centro Servizi del Volontariato sito in viale Mellusi, la presentazione de "L'armonia degli sguardi", il nuovo libro a firma del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia, che per l'importante occasione sarà ospite in città. L'evento è organizzato dalle Acli in collaborazione con Cesvolab e Laboratorio per la felicità pubblica. Il programma prevede i saluti di Raffaele Amore, presidente del Cesvolab, del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e della presidente provinciale delle Acli di Benevento, Maria Giovanna Pagliarulo. Interverranno inoltre il rettore dell'Unifortunato, Giuseppe Acocella, Ettore Rossi del Laboratorio per la felicità pubblica e il presidente delle Acli Campania, Filiberto Parente. L'incontro, che vedrà anche la partecipazione di una delegazione dei Giovani delle Acli e dei ragazzi del servizio civile, sarà moderato da Pasquale Orlando.