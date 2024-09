Vandali campo basket San Gennaro, Rosa: imbecilli L'assessore all'ambiente incalza: telecamere per evitare gesti vandalici

"Mi piacciono molto i writers: considero arte vera e propria i murales, come quelli in via Vittime di Nassirya o a via Matarazzo o a via Vitelli ad esempio. Adoro Banksy, Blu e, restando vicini, Jorit e il nostro Fabio Della Ratta. Adoro l'arte, che cozza, sempre, con l'imbecillità: chi armato di bomboletta è andato a imbrattare con scritte senza alcun senso il campo di basket che stiamo realizzando a San Gennaro non è un writer, è un imbecille".

Così l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa.

"Non può definirsi diversamente uno che sporca e basta uno spazio pubblico costringendo l'amministrazione a ripulire creando danno a tutti. Ai writers, quelli veri, quelli seri, dico che io e l'amministrazione siamo sempre aperti a confronto e collaborazione. Porte chiuse, sempre, agli imbecilli...con le telecamere che andranno a inquadrarli perché l'imbecillità, se dannosa per la comunità, va perseguita" conclude l'assessore Rosa.