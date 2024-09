Domenica 15 a Benevento la serata internazionale di Osservazione della Luna Dalle 19 alle 23 presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio

L’Osservatorio Astronomico del Sannio, diretto dall’astronomo Antonio Pepe, organizzerà a Benevento la Serata Internazionale di Osservazione della Luna, che si terrà domenica 15 settembre dalle 19 alle 23 presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio, in piazza IV Novembre, ove saranno predisposti dei telescopi per permettere ai cittadini l’osservazione del satellite naturale della Terra, nonché dei suoi “mari” e crateri.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Benevento ed è promossa da vari Istituti Scientifici internazionali, tra cui: Lunar and Planetary Institute, NASA Goddard Flight Center-Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, Planetary Science Institute, Astronomical Society of the Pacific, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ed è organizzata in quasi tutto il mondo, ove si prevede la partecipazione di milioni di cittadini.

Durante l’evento la Luna si troverà ad una distanza di circa 364.000 km dal nostro pianeta, giungendo a meno di 358.000 km il 17 settembre quando assisteremo ad una Superluna.