GiustiziAcuore. Donato un defibrillatore al Tribunale di Benevento L'apparecchiatura salva vita sarà installata nel Palazzo di giustizia

Donato un defibrillatore al Tribunale di Benevento grazie ai Clubs service ed alle amiche ed agli amici presidenti: Rotary Club Benevento, presidente Erminia Mazzoni, sostituita dalla Vice Presidente, Daniela Miracolo; Rotary Club Valle Telesina, Presidente Armando Lucci ; Inner Wheel Benevento, Presidente Pina Ciaburri; Lions Club Benevento Host, Presidente Stefania Pavone; Lions Club Arco Traiano, Presidente Maria Teresa Spina; Lions Club Ariano Irpino, Presidente Lucia Camerlengo.

Nel pomeriggio di ieri nella sala del Consiglio dell'ordine, infatti, il presidente del Tribunale, Ennio Ricci, ha ricevuto l'apparecchiatura (che sarà installata successivamente). L'iniziativa è stata illustrata dal delegato del CPO, Luigi Marino che ha spiegato la genesi del progetto (nato da una proposta di Ornella Palmieri), ringraziando i tanti Clubs Service ed Enti partecipanti. Il Presidente del Tribunale, presa la parola, nel manifestare il suo apprezzamento per l'operato delle associazioni e degli enti che hanno contribuito alla donazione, ha lodato le finalità comunitarie e solidaristiche dell'azione posta in essere. L'apparecchio, infatti, è un salvavita e la sua installazione rende gli operatori della Giustizia più sereni.

Il Comitato di Pari Opportunità presso il COA ed il Consiglio Dell'ordine sono in piena attività e non si escludono ulteriori iniziative a beneficio delle Avvocate e degli Avvocati.

I Clubs Rotary e Lions, ancora, nel prendere parte al progetto, hanno aderito anche a Celebrate Community, azione internazionale che promuove la collaborazione tra Rotary, Lions, Kiwanis e Soroptimist.