Diocesi di Benevento, Arcivescovo Accrocca nomina nuovi parroci: ecco i nomi Nuove nomine anche a San Giorgio dle Sannio in vista della Costituzione dell'Unità Pastorale

L’Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ha nominato: il reverendo sacerdote don Massimo Borreca, Parroco in solidum non moderatore delle Parrocchie di Cervinara (AV), costituite in Unità pastorale, sotto la responsabilità del reverendo sacerdote don Renato Trapani, in qualità di Parroco moderatore.

A San Giorgio del Sannio (BN), per favorire una maggiore collaborazione tra le diverse parrocchie, in prospettiva di una futura costituzione delle stesse in Unità Pastorale, ha nominato:

il reverendissimo sacerdote mons. Aurelio Capone, attuale Parroco di “San Giorgio Martire”, Amministratore parrocchiale di “Santa Maria della Pietà”;

il reverendo sacerdote don Antonio Malfi, Vicario parrocchiale di “San Giorgio Martire” e “Santa Maria della Pietà” in San Giorgio del Sannio (BN).

Inoltre, sempre in data odierna, ha nominato:

il reverendo sacerdote don Cosimo Iadanza, Parroco di “Santa Maria del Bosco” in Paupisi (BN)

il reverendo sacerdote don Francesco Maria Tranfaglia, Vicario parrocchiale di “Santa Maria della Pace” in Benevento;

il reverendo sacerdote don Michele Villani, Amministratore parrocchiale di “Sant’Andrea” in Cassano fraz. di Roccabascerana (AV) e di “Santo Stefano e Maria Santissima del Carmelo” in Squillani fraz. di Roccabascerana (AV);

il reverendo sacerdote don Emanuele Cardone, Vicario parrocchiale di “Sant’Andrea” in Cassano fraz. di Roccabascerana (AV) e di “Santo Stefano e Maria Santissima del Carmelo” in Squillani fraz. di Roccabascerana (AV);

il reverendo sacerdote don Paolo Antonio Carmine Pascarella, Parroco di “Santa Maria Assunta” in San Nazzaro (BN);

il reverendo sacerdote don Ivan Bosco, Parroco di “Santa Maria Vergine Immacolata” in Castel Del Lago fraz. di Venticano (AV), unendola alla Parrocchia di “Santa Maria e Sant’Alesso” in Venticano (AV) nella persona del Parroco;

il reverendo sacerdote don Daniele Paradiso, Assistente Ecclesiastico Diocesano dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, in sostituzione del reverendo sacerdote don Maurizio Sperandeo, che ringrazia di vero cuore per il lavoro svolto durante munere.

L'arcivescovo ringrazia i reverendissimi sacerdoti: 1) don Antonio Fragnito, che ha retto la Parrocchia di “Santa Maria del Bosco” in Paupisi (BN), in qualità di Amministratore; 2) don Stefano Di Matteo, che ha retto le Parrocchie di “Sant’Andrea” in Cassano fraz. di Roccabascerana (AV) e di “Santo Stefano e Maria Santissima del Carmelo” in Squillani fraz. di Roccabascerana (AV), in qualità di Amministratore; 3) don Armando Zampetti, Parroco di “Santa Maria Assunta” in San Nazzaro (BN), invitandoli a continuare a svolgere il loro ufficio fino all’immissione nel possesso canonico dei nuovi Parroci.