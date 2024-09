Campo sportivo a S. Giorgio La Molara: taglio del nastro con Abodi e Vigorito Domani alle 16. Il sindaco De Vizia: sarà centro di aggregazione

Domani, martedì 17 settembre alle ore 16, San Giorgio la Molara festeggerà l'inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale, una struttura moderna e polivalente attesa da oltre 50 anni. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola De Vizio, sarà impreziosito dalla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, accompagnato dalla squadra e dall'intero entourage sannita.

Il nuovo impianto è stato realizzato grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il "Bando Sport e Periferie 2018", un finanziamento che ha permesso la creazione di un campo all’avanguardia, capace di ospitare attività sportive di ogni genere e di rilanciare lo spirito sportivo della comunità.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione da parte di Mons. Felice Accrocca, una rappresentativa delle "vecchie glorie" che hanno militato nel San Giorgio sarà protagonista di un breve match inaugurale. A seguire, la squadra locale di seconda categoria, la Polisportiva San Giorgio la Molara ASD, si confronterà con il Benevento, creando un ponte tra il passato e il futuro dello sport locale. A concludere la giornata, i più piccoli scenderanno in campo per un triangolare tra scuole calcio (Benevento, San Giorgio la Molara, Pago Veiano), dimostrando come il nuovo campo sportivo possa diventare il cuore pulsante della crescita dei giovani talenti.

L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco De Vizio, si è impegnata fortemente per realizzare questo progetto, dimostrando l’importanza dello sport come veicolo di coesione sociale e di sviluppo per le nuove generazioni. "Siamo orgogliosi di consegnare alla nostra comunità una struttura moderna e funzionale, frutto di un lavoro costante e di una visione chiara. Questo campo rappresenta non solo un luogo di sport, ma un centro di aggregazione per i nostri giovani e per tutti i cittadini di San Giorgio la Molara", ha dichiarato il sindaco Nicola De Vizio.