Mangiaplastica: raccolti 2mila chili nei primi 8 mesi Comune di Benevento e Asia rendono noti i primi dati

In otto mesi presso il Mangiaplastica comunale situato in piazza Risorgimento sono stati raccolti ed avviati al riciclo circa 2mila chili di plastica. A rendere note le cifre sono il Comune di Benevento insieme all’Asia.

Nello specifico, dall’attivazione della macchina (il 6 dicembre 2023) e fino al 30 luglio di quest’anno, sono stati 261 gli utenti che hanno usufruito del servizio, conferite 18.456 bottiglie in plastica Pet ed emessi 81 coupon che hanno dato accesso a sconti e promozioni presso i partner commerciali che hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione ai temi ambientali.

“Invitiamo gli operatori commerciali della città – sottolineano l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico Asia, Donato Madaro – ad aderire all’iniziativa compilando il form disponibile sul sito aziendale dell’Asia. Più attori sono coinvolti, più la tutela ambientale si diffonde e si radica nella società”.