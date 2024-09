A Telese Terme la Summer School, la soddisfazione di sindaco e organizzatori Caporaso: lustro per Telese. Regardi (Camera Penale): affronta tematiche di un futuro già presente

“Si tratta di un evento che dona lustro a Telese e ringrazio sia l’Università del Sannio che la scuola di formazione della Camera Penale di Benevento per averlo organizzato nella nostra città". Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso sull'evento Summer School “Le nuove frontiere del Diritto”, organizzata da Unisannio e Scuola di Formazione della Camera Penale di Benevento e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

"Sentiamo parlare spesso delle nuove frontiere del Diritto - ha rimarcato Caporaso -, sarà interessante ascoltare dalla voce degli esperti addetti ai lavori quali sono i cambiamenti in atto e quali gli scenari futuri. Questioni che, certamente, sono fondamentali per chi opera in questo settore ma che meritano l’attenzione di tutti, del resto il programma approntato è di notevole spessore anche grazie alla presenza dei relatori coinvolti, tra i quali il procuratore della Repubblica di Napoli, Gratteri”.

“Quale Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università del Sannio sono particolarmente lieto di offrire ai nostri iscritti - ai quali l'iniziativa è principalmente indirizzata - una Summer School di così elevato spessore culturale e professionale, considerate la centrale e crescente importanza delle questioni trattate e la notevole caratura scientifica e professionale dei relatori che si avvicenderanno in questa tre giorni telesina – afferma il Prof. Vincenzo Verdicchio, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università del Sannio -. Esprimo altresì il più vivo compiacimento per la sensibilità mostrata dall'Amministrazione comunale di Telese, che ha condiviso con noi la fatica dell'ideazione e organizzazione di questo importante evento, sostenendo anche gli sforzi logistici e finanziari necessari per la sua realizzazione. Ciò consente anche di aprire l'iniziativa a tutti gli abitanti del territorio, così contribuendo alla sua crescita socio-culturale”.

L’avvocato Vincenzo Regardi, responsabile della Scuola di Formazione dell’avvocato penalista sottolinea: “E’ un evento unico ambito in provinciale ma anche regionale perché affronta numerose tematiche di un futuro che è già presente, tematiche con le quali gli operatori della giustizia si stanno confrontando e che cambieranno l’approccio alla giustizia, non solo penale. Con la speranza – aggiunge Regardi – che cambi in meglio e non in peggio”.

“Una summer school a Telese Terme è un’opportunità per la nostra città – è infine il commento dell’assessore del Comune di Telese, Filomena Di Mezza -. Un’occasione unica per valorizzare e promuovere il nostro territorio ad un’ampia platea di studenti e relatori provenienti da varie Università d’Italia che analizzeranno e introdurranno le “Nuove frontiere del diritto”. Un’attenzione e un riguardo anche per chi sceglie le università del Sud contrastando la fuga degli studenti verso le università del nord. L’avvio di questo percorso, che proveremo a far diventare un appuntamento fisso, per i prossimi anni, coincide con i 90 anni di autonomia di Telese ed è un modo ulteriore per festeggiare questa ricorrenza con uno sguardo proiettato al futuro. Un lavoro sinergico – conclude Di Mezza - tra comune di Telese Terme e Università degli Studi del Sannio con la collaborazione della Scuola di Formazione dell’avvocato penalista, che ha consentito di proporre un programma ricco e di alto valore scientifico”.

LEGGI QUI IL PROGRAMMA