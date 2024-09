Il presidente della Provincia, Lombardi saluta il Prefetto Torlontano Buon lavoro al Prefetto nominato Raffaella Moscarella

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha inviato un messaggio al Prefetto dott. Carlo Torlontano che lascia il Palazzo del Governo.

Il presidente Lombardi ha voluto, innanzitutto, sottolineare il lavoro che il Prefetto Torlontano ha svolto, con profonda conoscenza degli istituti giuridici, assicurando la correttezza degli atti amministrativi ed, in particolare, la trasparenza delle procedure e l’esecuzione delle opere pubbliche sul territorio da parte dei Soggetti della Pubblica Amministrazione.

Lombardi ha anche ricordato la cura profusa dal dott. Torlontano nell’ambito dell' attività del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che presiedeva, per la tutela della legalità nel Sannio a garanzia della sicurezza dei cittadini.

Ed ancora il presidente Lombardi ha evidenziato la sensibilità e l’attenzione manifestate dal Prefetto Torlontano rispetto alle dinamiche e delle criticità della società civile sannita, in particolare per quanto riguarda i temi dell’occupazione e delle nuove povertà, nonché rispetto ai problemi insorti tra i cittadini a seguito della pandemia da Covid.

Lombardi ha anche sottolineato l'attenzione che il Prefetto Torlontano ha sempre mostrato nei confronti del patrimonio culturale, museale e monumentale del Sannio ed in particolare della Rete di proprietà della Provincia.

Il presidente Lombardi ha quindi commentato: «Ringrazio il il prefetto Carlo Torlontano perché in momenti difficili della mia esperienza amministrativa, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e la sua disponibilità al dialogo che, con il garbo e la signorilità che gli sono propri, si sono concretizzati in pareri, consigli e suggerimenti sempre preziosi ed utili per le Istituzioni, a conferma del modo di intendere la sua funzione istituzionale, sempre assolta in modo egregio».

Il presidente della Provincia, infine, ha rivolto anche il suo saluto di benvenuto nel Sannio al Prefetto subentrante Raffaela Moscarella, augurandole buon lavoro.