Giornata mondiale dei fiumi, Lipu accompagna studenti lungo i fiumi Lo stato attuale dei corsi idrici locali, su come i fiumi potranno tornare al centro dell’attenzione

In occasione della Giornata mondiale dei fiumi del 22 settembre la Sezione Lipu di Benevento sta accompagnando le classi terze del Liceo Scientifico “Galilei” dell’I.I.S. ”Galilei-Vetrone“, diretto da Antonella Gramazio, in diverse escursioni ai fiumi Calore e Sabato. Tale iniziativa si svolge nell’ambito del PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per L’Orientamento “Benevento tra Natura e Storia”, la cui responsabile è la prof.ssa Maria Concetta Nicoletti.

Le escursioni sono incominciate lunedì 16 e si concluderanno venerdì 21 settembre e si sviluppano attraverso diversi percorsi, grazie ai quali la Lipu invita i ragazzi a riflettere sul rapporto uomo-natura osservando i fiumi da vicino e visitando luoghi storici legati ai fiumi come il Ponte Leproso e la zona archeologica di Cellarulo.

Insieme agli alunni i volontari della Lipu discutono sullo stato attuale dei corsi idrici locali, su come i fiumi potranno tornare al centro dell’attenzione dei cittadini e sull’importanza degli ecosistemi fluviali - oltre che per l’uomo - anche per tutti gli altri esseri viventi.

"La strategia nazionale sulla biodiversità 2030 indica obiettivi chiari di tutela e ripristino della natura - in particolare degli ambienti acquatici - su tutto il territorio italiano. È nelle nostre mani di implementarli, nei tempi indicati dai piani attuativi, anche qui a Benevento".