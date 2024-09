La Loren compie 90 anni e Mastella ricorda quando la ospitò a Ceppaloni Gli auguri alla diva e una promessa 'singolare'

“Una cara amicizia” e un'indelebile giornata trascorsa a Ceppaloni. Nel giorno in cui il mondo festeggia la diva più iconica del cinema italiano Clemente Mastella si lascia andare all'amarcord e rispolvera i momenti che lo legano a Donna Sophia.

La Loren compie 90 anni e il sindaco di Benevento non manca di rivolgerle un pensiero. “L'ho sentita l'altro giorno per gli auguri” racconta.

“E' una donna straordinaria, l'italiana più conosciuta al mondo. Ironica, divertente, simpatica. Ogni volta che ci siamo incontrati ci siamo divertiti a parlare in dialetto napoletano”.

Ma oltre alle sue capacità artistiche e ai suoi tanti successi Mastella ricorda bene la sua visita nel Sannio, quando la ebbe ospite a Ceppaloni.

“Doveva fermarsi per un'ora, rimase con noi un'intera giornata affascinata dal clima familiare”.

Una giornata in cui Mastella, all'epoca Ministro, non dimenticò di strapparle una promessa singolare.

“In quella visita a Ceppaloni la Loren mi invitò a raggiungerla a Cortona dove il figlio avrebbe diretto un'orchestra. Le assicurai la mia presenza chiedendole però di far riferimento a Ceppaloni come ad una bellissima località. Me lo promise e ai giornalisti non mancò di parlare della sua visita nel Sannio, da noi, raccontando anche di Ceppaloni come di una “bellissima cittadina”. E' un ricordo speciale che mi lega molto a lei”.