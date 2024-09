Storia, cultura e sport per promuovere il territorio - VIDEO A Benevento successo per Stregarti e Xcorrere la Storia. "Evento creato grazie alla sinergia"

Pro Loco Samnium, Asd podismo Benevento e Libertas insieme per la promozione del territorio grazie a cultura, storia e sport.

Si sono chiusi con successo a Benevento i dieci giorni di eventi che dal 14 al 22 settembre hanno caratterizzato "X Correre la Storia" e "StregArti".

“Le associazioni insieme possono davvero fare molto per la città di Benevento e il Sannio intero” hanno dichiarato nelle fasi conclusive della kermesse Giuseppe Petito, presidente della Pro Loco , Gianfranco Pacchiano (Asd podismo Benevento) e Alessandro Pepe della Libertas (LE INTERVISTE NEL VIDEO).

“La sinergia è fondamentale per far crescere la città. Questo evento lo dimostra e puntiamo a far entrare Benevento in determinati circuiti” ha poi concluso Petito.

“Dopo quattro anni di inattività siamo tornati” ha invece commentato soddisfatto Gianfranco Pacchiano che poi ha rimarcato la bellezza di fare una gara podistica nazionale con un palcoscenico unico come l'Arco di Traiano e l'anno prossimo come obiettivo abbiamo l'Appia day”.

“Correre sotto l'Arco di Traiano e dinanzi al Teatro Romano è qualcosa di fantastico e noi organizzatori speriamo che Benevento capisca i nostri sforzi finalizzati alla promozione storica, culturale e sportiva della città”.

Tra le tante iniziative, il Premio Arco di Traiano al Teatro Comunale (Leggi qui altro articolo) e una serie di iniziative, come la mostra - concorso dal 14 al 21 settembre a Palazzo Paolo V, con un unico obiettivo: fare squadra per il nostro bellissimo territorio.

La manifestazione si è avvalsa della collaborazione di Coldiretti con i prodotti tipici di Campagna amica e del patrocinio, tra gli altri, del Comune di Benevento, Provincia di Benevento, Regione Campania, Ministero della Cultura - Direzione regionale musei Campania.