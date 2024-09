"Del Sannio porterò nel cuore la cultura, la vicinanza, l'affetto e l'empatia" Il Prefetto Torlontano saluta Benevento: "Terra meravigliosa". Tantissime le persone in Prefettura

E' stato certamente il gran numero di persone presenti (foto alla dell'articolo) questa mattina nel salone delle cerimonie del palazzo del Governo di Benevento a tracciare un bilancio senz'altro positivo dell'operato del Prefetto Carlo Torlontano che ha salutato il Sannio dopo oltre tre anni di permanenza.

Decine di sindaci e rappresentanti di Comuni, enti ed istituzioni hanno voluto salutare il dottore Torlontano che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età.

Arrivato nel Sannio durante il periodo del covid ha da subito instaurato un rapporto di cordialità, sinergia ma anche di fermezza quando gli eventi lo hanno imposto.

“Sono arrivato qui ai tempi della seconda emergenza Covid – ha ricordato il Prefetto Torlontano -. un periodo non certo semplice da affrontare ma come tutti sappiamo le difficoltà uniscono e cementano istituzioni e persone”.

Sul capitolo sicurezza il Prefetto non ha avuto dubbi a tracciare un bilancio: “Ho messo grand eimpegno sia per la città di Benevento che in provincia. Le Forze di Polizia mi sono state vicine e sono state molto brave. Per i delitti più efferati, gli autori sono stati tutti scoperti. Per quanto riguarda la prevenzione – ha poi ricordato il dottore Torlontano – abbiamo implementato i sistemi di videosorveglianza grazie agli aiuti arrivati dal ministero dell'Interno”.

Il numero uno del Palazzo del Governo ha poi messo l'accento sulla cabina di regia voluta dalla Prefettura per i lavori del Pnrr per prevenire possibili infiltrazioni: “Un lavoro di regia di monitoraggio sulle grandi opere che riguardano il Sannio, a partire dalla ferrovia Napoli – Bari e spero presto per il raddoppio della Telesina, con una serie di iniziative e protocolli di cui io non vedrò i risultati che vedrà invece la collega (Raffaela Moscarella ndr) a cui auguro un buon lavoro, è una bravissima collega che sicuramente farà bene” ha concluso il Prefetto Torlontano prima di salutare le tantissime persone che lo attendevano nel salone di rappresentanza che forse mai è stato così affollato.

Il Prefetto ha poi ricevuto i saluti dal sindaco Mastella, in rappresentanza di tutti i primi cittadini della provincia, dal presidente della Provincia, Nino Lombardi, dal Procuratore capo Aldo Policastro, dal già Presidente del Tribunale, la dottoressa Marilisa Rinaldi e da tutti i diependenti e funzionari della Prefettura con un messaggio letto dal Vicario, la dottoressa Maria De Feo.

Il prefetto Torlontano ha infine ringraziato tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e tutte le istituzioni e un “un plauso al mondo imprenditoriale sano ed alle istituzioni che lo rappresentano: il loro impegno è fondamentale per fare arretrare il malaffare che affoga l’imprenditore ed il commerciante onesto”.

Di seguito la lettera del Prefetto Torlontano

Nel momento in cui, per raggiunti limiti, di età, dal prossimo 1° di ottobre lascio l’Amministrazione civile dell’Interno e, nel contempo, la Prefettura – UTG di Benevento, voglio rivolgere un caloroso saluto a tutti coloro con i quali ho condiviso questa esperienza professionale ed umana ed a quanti, in questi tre anni e mezzo, sono stati interlocutori propositivi ed attenti dell’Istituzione che rappresento.

Quando si lascia un incarico si è soliti tracciare un bilancio del proprio operato. Non è il mio caso. Se sia stato un buon Prefetto, se abbia deluso o meno le aspettative in me riposte all’atto dell’insediamento, lo lascio al giudizio di coloro che hanno avuto la cortesia di seguire l’attività dell’Ufficio da me diretto.

Qui, posso solo assicurare di aver lavorato con passione e dedizione, con l’unico obiettivo dell’interesse generale e del bene comune.

In definitiva, con lo sguardo rivolto all’intera mia vita professionale e parafrasando, molto liberamente, l’apostolo Paolo posso affermare, essendo giunto alla “fine della corsa”, di aver combattuto con determinazione “la buona battaglia”, facendo sempre al massimo delle possibilità il mio dovere e di aver mantenuto fede al giuramento prestato all’inizio carriera ed al quale mi sono sempre ancorato, un giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle Sue leggi nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione e della collettività.

Sento, ora di dover ringraziare pubblicamente in primo luogo lo staff dirigenziale ed i dipendenti della Prefettura di Benevento, cui va la mia riconoscenza ed il mio plauso per aver fattivamente collaborato per il superamento delle numerose pregresse criticità, nonché delle varie fasi emergenziali in cui si è trovato ad operare l’Ufficio nel periodo relativo alla mia presenza.

Un plauso desidero indirizzare agli operatori delle Forze di Polizia ed ai loro vertici gerarchici che si sono succeduti nel tempo per la preziosa cooperazione fornita nella direzione strategica dell’ordine e della sicurezza pubblica e aver dato puntuale, concreta attuazione alle direttive concordate collegialmente in sede di coordinamento tecnico.

Il mio saluto va a tutta la magistratura, ordinaria ed amministrativa, all’avvocatura distrettuale, ai parlamentari, ai responsabili degli uffici statali e parastatali operanti in questa provincia, agli amministratori regionali, provinciali e comunali con cui ho avuto modo di interloquire in un clima sempre di leale collaborazione.

Un grato pensiero al personale ed ai volontari dei Vigili del Fuoco e delle varie componenti della Protezione Civile dei quali ho avuto modo di apprezzare la competenza e l’abnegazione dimostrate in molte occasioni di criticità e di emergenza.

Un sentito ringraziamento al mondo sindacale, per la correttezza e la proficuità dei rapporti intrattenuti nelle più diverse occasioni.

Una notazione a parte desidero rivolgere a tutti gli operatori del terzo settore ed alla chiesa locale con l’Arcivescovo di Benevento ed il Vescovo di Cerreto Sannita – Telese- Sant’Agata de’ Goti, motori entrambi di tante iniziative in campo sociale e che, nel silenzio e nella riservatezza, sostengono concretamente tanta parte della popolazione afflitta da gravi difficoltà economiche.

Un plauso al mondo imprenditoriale sano ed alle istituzioni che lo rappresentano: il loro impegno è fondamentale per fare arretrare il malaffare che affoga l’imprenditore ed il commerciante onesto.

Un particolare grazie voglio esprimere a tutti gli organi di informazione per essere stati un constante pungolo, costruttivi interlocutori nella difficile opera della comunicazione istituzionale, nonché per il prezioso ausilio fornito in occasione della campagna per il contrasto al Covid -19.

Al Sannio e alla Sua gente che mi ha accolto con semplicità e discrezione, coniugata sempre da affettuosa vicinanza, rivolgo riconoscente il mio augurio più sincero di un prospero e sereno avvenire.

Carlo Torlontano