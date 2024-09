Notte dei ricercatori: la scienza conquista Benevento In piazza Roma l'iniziativa dell'università del Sannio

Un cane robotico è stato l'ospite speciale al taglio del nastro della Notte dei ricercatori di Benevento. L'università degli studi del Sannio ha preso parte all'evento in piazza Roma allestendo una serie di stand per partecipare ad attività laboratoriali, sperimentazioni, percorsi multisensoriali e visite guidate, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo cruciale che la ricerca svolge nello sviluppo e nel progresso della società. Il messaggio chiave dell'iniziativa infatti è stato "Chi Ricerca, Cambia", sottolineando come la ricerca porti cambiamenti e benefici concreti alla vita quotidiana.

Lo evidenzia anche il Rettore, Gerardo Canfora spiegando "Oggi dimostreremo come le attività dei nostri laboratori migliorano poi effettivamente la vita nei diversi campi di applicazione, lo faremo con esperimenti che coinvolgono tutte le fasce d'età".

Con la partecipazione di oltre 700 ricercatrici e ricercatori della rete coordinata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme ad altri Atenei e istituti di ricerca campani e del Lazio Meridionale, questa iniziativa promuove una riflessione transdisciplinare su temi di grande attualità scientifica e umanistica, con un'attenzione particolare per giovani, giovanissimi e scuole.

Un’occasione unica per scoprire il valore della scienza e il suo impatto positivo sulla società.