Unisannio: Scienze motorie parte con il campione olimpico Patrizio Oliva Giovedì alle 10 al Palasannio di via dei Mulini

Giovedì 3 ottobre 2024, l'Università degli Studi del Sannio inaugura il nuovo corso di laurea in Scienze motorie per lo sport e la salute, presso il PalaUNISANNIO in Via dei Mulini, una nuova struttura dedicata alle attività sportive e accademiche.

L’evento si aprirà con i saluti del rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, e del direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Pasquale Vito. A seguire, si terrà una tavola rotonda con gli atleti: Manfredo Fucile, ex giocatore di basket e stella della Fides Partenope, attualmente consigliere regionale del CONI; Nicolò Manfredini, ex portiere del Benevento Calcio e laureato in Scienze motorie; Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato ai Giochi di Mosca 1980, campione europeo e mondiale WBA nei superleggeri; e Davide Tizzano, canottiere e dirigente sportivo, due volte oro olimpico (Seul 1988 e Atlanta 1996), attualmente consulente del CONI. Il confronto sarà moderato dal responsabile della redazione di Benevento de Il Mattino Claudio Coluzzi. Oltre a condividere le loro esperienze e carriere sportive, gli atleti saranno a disposizione degli studenti per rispondere alle loro domande, creando un momento di dialogo e confronto diretto con i futuri professionisti del mondo dello sport e della salute.

Spettacolo teatrale: "Patrizio VS Oliva"

L’evento si concluderà con lo spettacolo teatrale "Patrizio VS Oliva", scritto da Fabio Rocco Oliva e tratto dal libro SPARVIERO - La mia storia di Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva, edito da Sperling & Kupfer. Sul palcoscenico, Patrizio Oliva, insieme all'attrice Rossella Pugliese, darà vita alla narrazione della sua storia personale, mettendo in scena un intenso racconto autobiografico. La regia è curata da Alfonso Postiglione.

In uno scenario suggestivo, su un ring immaginario, Oliva ripercorrerà la sua vita, segnata da sfide personali e successi sportivi, offrendo uno spettacolo che coniuga emozioni e riflessioni, raccontando la difficile scalata verso la gloria e le battaglie interiori che lo hanno accompagnato lungo il percorso.