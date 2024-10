"Il carcere è un mondo di carta": dibattito a Benevento Il 18 ottobre 2024, alle ore 18:00, l’Auditorium Spina Verde “A. Tanga”

Il 18 ottobre 2024, alle ore 18:00, l'Auditorium Spina Verde "A. Tanga" di Benevento ospiterà il dibattito sul libro "Il carcere è un mondo di carta" di Valentina Calderone e Marica Fantauzzi, con illustrazioni di Ginevra Vacalebre. Questo abbecedario propone un dialogo aperto con i giovani, e non solo, sul tema del carcere.



Intervengono Valentina Calderone, Garante per i diritti delle persone private della libertà di Roma Capitale, è stata per dieci anni direttrice di «A Buon Diritto» e ha lavorato presso la Commissione Diritti Umani del Senato e Marica Fantauzzi che scrive per «il manifesto», «il Dubbio» e «la Repubblica» in particolare sulla detenzione femminile e minorile e sulle condizioni dei campi monoetnici in Italia e lavora con «A Buon Diritto» nell’ambito delle ricerche sui diritti umani in Italia.



Prevista anche la presentazione conclusiva del progetto “Mandragole in transizione” dell’associazione di promozione sociale Exit Strategy, finanziato dall’Otto per mille della Chiesa Valdese in collaborazione con la Casa Circondariale di Benevento. Il progetto ha realizzato due significativi laboratori all’interno della Casa Circondariale di Benevento, contribuendo al dialogo tra la realtà carceraria e la comunità esterna.

Questo incontro tende a promuovere una riflessione collettiva sul sistema carcerario, superando pregiudizi e luoghi comuni. Ingresso libero.