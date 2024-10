"Tante scuole in attesa di certificati di agibilità e prevenzione incendi" I consiglieri di opposizione Megna, Farese, Miceli e De Longis rendono noto l'elenco degli istituti

“Tante scuole della Città sono prive di agibilità e di certificato di prevenzione incendi. Questa è la priorità per la sicurezza tanto sbandierata dal sindaco Mastella”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione di Benevento Giovanna Megna, Francesco Farese, Angelo Miceli, Raffaele De Longis.

“A febbraio avevamo interrogato l'Amministrazione su agibilità, prevenzione incendi e collaudo statico degli edifici scolastici – spiegano i consiglieri di Civico 22, Pd e Città Aperta - solo oggi, dopo 8 mesi, arriva la risposta in aula e il quadro che emerge è drammatico. Nella relazione del Dirigente si legge, infatti, che “per gli istituti I.C. Moscati (plesso Ferrovia e Plesso Pezzapiana), I.C. Bosco Lucarelli (Plesso San Modesto), Convitto Giannone (Plesso San Filippo), I.C. Pascoli (Plesso Mazzini), I.C. Sant'Angelo a Sasso (plesso via Pascoli e plesso Capodimonte) sono state eseguite le verifiche ma si è in attesa dei relativi finanziamenti per realizzare le opere conseguenti e necessarie alla certificazione antincendio”.

Tutti questi edifici sono quindi privi del certificato di prevenzione incendi e anche del certificato di agibilità.

Per i plessi di via Nuzzolo, San Vito, Papa Orsini/Epitaffio, piazzale Catullo invece i certificati sono da rinnovare in quanto scaduti.

"Alla domanda sull'agibilità degli edifici - spiegano ancora Megna, Farese, Miceli e De Longis -, inizialmente fugata, l'assessore ha risposto che in assenza della prevenzione incendi non vi può essere nemmeno agibilità per le scuole. Come sono stati verificati allora anche gli impianti a servizio di bambini e docenti?

E' inutile che l'Amministrazione adesso provi ad arrampicarsi su decreti milleproroghe o su altri cavilli normativi, la sostanza è questa: centinaia di bambini, docenti, lavoratori e famiglie frequentano edifici scolastici privi dell'agibilità e della prevenzione incendi. Alla faccia dei record sull'edilizia scolastica che il sindaco Mastella propaganda in giro.

Avevamo chiesto informazioni anche sul collaudo statico degli edifici scolastici. Qui addirittura ci è stato risposto che tali certificazioni sono custodite negli archivi del Genio Civile e della Prefettura... Quindi l'Amministrazione Mastella non sa o non è in possesso dei certificati di collaudo statico delle scuole? Un'assurdità.

Solo oggi la Giunta annuncia comunque che incaricherà un tecnico per analizzare le criticità degli edifici e che in seguito, dopo aver reperito le risorse in bilancio, eseguirà i lavori per ottenere prevenzione incendi ed agibilità entro dicembre. Il pungolo dell'opposizione su un tema così importante evidentemente è servito a sbloccare lo stallo. Speriamo solo – concludono i consiglieri Megna, Farese, Miceli e De Longis - che questa non resti l'ennesima promessa non mantenuta”