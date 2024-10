Ospedali: la Morgante dettaglia il piano per Benevento e Sant'Agata Un chiarimento richiesto dal sindaco Mastella. Al Rummo si sta realizzando ps covid

Nell'ambito di una proficua interlocuzione finalizzata all'interesse della tutela del diritto alla salute dei cittadini della Città e della Provincia di Benevento, il sindaco Clemente Mastella, nella qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell'Asl, ha scritto alla direttrice del San Pio Maria Morgante per ricevere aggiornamenti sulle novità inerenti il presidio ospedaliero di Sant'Agata de'Goti e il pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento. La direttrice Morgante ha tempestivamente risposto al Sindaco con la seguente nota: "Nel pieno spirito di collaborazione che contraddistingue l'operato dei nostri Enti e nell'interesse della Città di Benevento e della intera Provincia, sono lieta di fornirLe, così come richiesto, ogni aggiornamento utile circa l'attuale situazione dei Presidi Ospedalieri di Sant'Agata dei Goti e di Benevento, in particolare dei servizi di "Pronto Soccorso". L'andamento delle attività dei predetti Presidi Ospedalieri è oggetto di costante interesse da parte degli Organi regionali e, in particolare, del Presidente De Luca che è interessato a conoscerne l'evoluzione. Con deliberazione n. 474 del 28.05.2024, vista la grave e perdurante carenza di dirigenti medici della disciplina di Medicina di Emergenza-Urgenza, a seguito di autorizzazione da parte della Regione Campania alla relativa anticipazione di personale, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di Dirigente Medico disciplina di Medicina di Emergenza-Urgenza (n. 8 unità per il P.O. "G. Rummo" di Benevento e n. 5 unità per il P.O. "Sant'Alfonso Maria de'Liguori" di Sant'Agata dei Goti). La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissata per il giorno 05.08.2024 e, entro il predetto termine, sono pervenute n. 7 istanze - i candidati che hanno presentato istanza sono stati tutti ammessi con deliberazione n. 747 del 07.08.2024 - che, comunque, pur potendo contribuire ad alleviare le difficoltà derivanti dalla perdurante carenza di medici, risultano non sufficienti a ricoprire il necessario fabbisogno aziendale. L'espletamento della relativa procedura concorsuale è previsto per il prossimo 16 ottobre e i candidati saranno destinati, previa accettazione, ai Presidi Ospedalieri di Sant'Agata de'Goti e Benevento.

Presso il Pronto Soccorso del P.O. di Benevento, al fine di garantire una più efficiente attività assistenziale e una appropriata gestione degli accessi, con deliberazione n. 719 del 3 1.07.2024 sono stati conferiti n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da destinare alla UOC "Medicina di Emergenza-Urgenza", per un monte orario complessivo di 190 ore settimanali: i medici in questione sono impegnati nello svolgimento delle attività per i codici minori.



Per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, invece, proseguono i lavori per la realizzazione di un Pronto Soccorso Covid dedicato sito presso il Padiglione "Moscati": l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, in aderenza all'attuale Pronto Soccorso, con un ampliamento di superficie pari a circa 600 mq., oltre all'ampliamento della camera calda. Sono previsti percorsi differenziati per pazienti infetti e pazienti non infetti e la installazione di tutte le apparecchiature necessarie per le attività di Pronto Soccorso, compresa una TAC. I lavori, che proseguono come da cronoprogramma, dovrebbero terminare entro la metà del prossimo anno. Inoltre, per il Presidio di Sant'Agata de'Goti, ai sensi di quanto previsto nel vigente Atto Aziendale, è stato già assegnato l'incarico di Responsabile della UOSD "Day Surgery Polispecialistico-oncojogico» e sono in via di assegnazione gli incarichi relativi alla UOSD "Oncologia Medica", alla UOSD "Pronto Soccorso" e alla UOC"Riabilitazione".