Benevento, si presenta il nuovo Prefetto: "Pronti al dialogo e all'ascolto" Raffaela Moscarella: "Punto di raccordo per gli attori istituzionali"

Una prefettura aperta e dialogante. E' il modello che punta a mettere in campo il nuovo inquilino di Palazzo del Governo, Raffaela Moscarella, che oggi si è presentata in conferenza stampa: “E' un metodo che mi porto dietro da una lunga esperienza che ne ha evidenziato l'efficacia. Una Prefettura dialogante, punto di raccordo per gli attori istituzionali, e che ovviamente non prescinderà da un rapporto corretto con gli organi d'informazione oggi sempre più importanti”.

E dal Prefetto uscente Carlo Torlontano ha ricevuto il quadro di una provincia tranquilla dove diverse sono le tematiche su cui porre attenzione, dalla sicurezza al delicato ambito idrogeologico: “Mi ha parlato di una provincia tranquilla, sana, dove ovviamente ci sono problemi ma realtà territoriali aliene da problemi non esistono. Mi ha parlato di una grande attenzione ai temi della protezione civile che continueremo a portare avanti, dei temi della sanità per la demedeicalizzazione delle ambulanze e dell'ospedale di Sant'Agata de'Goti: daremo chiaramente tutto il supporto che possiamo dare in termini di ascolto”.