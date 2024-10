L'eccellenza dell'ortopedia del San Pio diventa esempio negli Stati Uniti Meccariello protagonista con il il lavoro sulle fratture da fragilità nelle aree rurali

San Diego, California, Stati Uniti d’America. Dal 10 al 14 marzo 2025 si terrà l’Annuale Congresso Mondiale di Ortopedia e Traumatologia, L’American Accademy of Orthopaedic and Traumatology (AAOS).



Anche quest’ anno l’AORN San Pio di Benevento diretto dal Direttore Generale Maria Morgante, sarà rappresentato dal Reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal Dott. Luigi Matera con il lavoro scientifico dal titolo: “The Bone health in Sannio rural area: An Analysis of free screening”.

Questo lavoro ideato ed eseguito dal Cav. Prof. Luigi Meccariello, verrà discusso nella OrthoLive Room del Convention Center di San Diego, il 10 Marzo.

La motivazione di questo ennesimo riconoscimento all’Ortopedia Sannita è stata la valutazione del costo e beneficio nella prevenzione delle fratture da fragilità per il riscontro su un territorio fatto di piccole comunità rurali.

Infatti le aree rurali degli Stati Uniti, spesso definite America rurale, sono composte da circa il 97% della superficie terrestre degli Stati Uniti. Si stima che 60 milioni di persone, ovvero un residente su cinque (il 17,9% della popolazione totale degli Stati Uniti), vivano nell'America rurale.

Lo studio, oltre a scoprire le cause e i fattori predisponenti dell’Osteopenia e dell’Osteoporosi nella popolazione indagata, ha mostrato come ridurre rapidamente le liste di attese e il risparmio economico dovuto da esso.



Lo screening o lo studio non rimane un’iniziativa isolata, in quanto presso la AORN San Pio dal 2022 è attivo il PDTA Multidisciplinare e Omnicomprensivo per la prevenzione primaria e secondaria delle Fratture da Fragilità.