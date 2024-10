"Gli archivi dell’arte. Gestione e rappresentazione tra analogico e digitale" La presentazione domenica 13 ottobre presso l'Archivio di Stato di Benevento

In occasione della 'Domenica di Carta 2024' l’Archivio di Stato di Benevento organizza domenica 13 ottobre alle 10 una conferenza di presentazione del volume “Gli archivi dell’arte. Gestione e rappresentazione tra analogico e digitale” di Concetta Damiani, ricercatrice di Archivistica all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Coordinerà il tavolo di discussione Carmine Venezia, direttore dell’Archivio di Stato di Benevento, interverrà quale relatrice Alessia Ricci, Presidente dell’Associazione Nazionale Archivistica – Campania. L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sala conferenze dell’Istituto e in contemporanea diretta streaming sulla pagina facebook dell’Archivio