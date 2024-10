Franzese: Benevento set di un nuovo format tv di Mediaset La presidente della commissione Cultura: grande occasione di promozione per la città

"Benevento sarà set di un nuovo format televisivo Mediaset che verrà girato a fine ottobre in città".

Così la presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara Franzese annuncia la novità è prosegue "Un sentito e doveroso ringraziamento alla Film Commission della Regione Campania e, in particolare, al suo direttore, Maurizio Gemma, con il quale abbiamo avviato da tempo un proficuo dialogo e una sinergica collaborazione per delocalizzare le produzioni sul nostro territorio; grazie al sindaco, all’assessore alla Cultura, al dirigente del settore, alla Commissione da me presieduta, all’amministrazione e a tutti coloro che ci stanno supportando in questa operazione. Sarà una grande occasione di visibilità e promozione turistica per Benevento. Il lavoro, l’impegno e la passione pagano. E ne sono oggi più che mai davvero felice".