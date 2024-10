Settore dei rifiuti urbani, un vademecum agile per operatori ed Enti A Benevento la presentazione delle linee guida comuni di Anci, Assoambiente e Utilitalia

“Regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani: contratti di servizio” al centro del convegno che si terrà a Benevento, a Palazzo Paolo V dalle 10.30 di giovedì 17 ottobre prossimo organizzato dall'Anci, Utilitalia e AssoAmbiente, l'associazione imprese Servizi ambientali ed Economia circolare.

Ad aprire i lavori il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che accoglierà il presidente dell'Anci e sindaco di Caserta, Carlo Marino. A seguire gli interventi, tra gli altri: di Donato Madaro, amministratore unico dell'Asia e di Ferdinando Di Mezza, vicepresidente dell'Assoambiente. Alle 11.30 gli interventi di Samanta Meli di Utilitalia, Luca Tosto (Assoambiente) e Francesco Iacotucci “Anci/Ifel).

Con l'avvento della regolazione Arera, sono state definite regole certe ma anche nuovi obblighi non sempre chiari per gli amministratori e gli addetti del settore. Ed è per questo che il convegno cercherà di chiarire alcuni aspetti. In particolare, Anci, Utilitalia e Assoambiente con un lavoro comune hanno messo a punto un vademecum, una guida alla lettura della nuova normativa con l'obiettivo di fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento dei contratti in essere alla disciplina Arera.

Di qui il documento che rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta vari temi fra cui: l'eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale.