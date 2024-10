Sagra dei Funghi. Il sindaco Crocco: "Anche quest’anno grandi risultati" Boom di visitatori con il tradizionale appuntamento che ogni anno caratterizza Cusano Mutri

E' calato ieri il sipario sulla 44° edizione della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri. Un’edizione che ha confermato la centrale importanza della Sagra dei Funghi all’interno del panorama regionale degli eventi eno-gastronomici, rendendo ormai la manifestazione la principale vetrina per la promozione delle eccellenze culinarie non solo di Cusano Mutri ma dell’intera area titernina.

Il grande afflusso di visitatori e turisti, che nell’arco dei ventiquattro giorni di durata della Sagra hanno costantemente riempito le strade e i vicoli di Cusano Mutri, è la plastica testimonianza di un format che continua a riscuotere un enorme successo.

Nelle parole del sindaco di Cusano Mutri Pietro Crocco (nella foto) tutta la soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: “Nella serata di ieri si è conclusa un'edizione straordinaria della nostra amata Sagra dei Funghi, un evento che cresce e si rafforza anno dopo anno, e che, nonostante le sfide apparentemente insormontabili, ha avuto un successo straordinario grazie all'impegno di ciascuno di voi.

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere questa manifestazione speciale. Un grazie agli standisti, agli operatori ecologici, ai parcheggiatori e a tutto il personale del Comune che ho l’onore di rappresentare. Ringrazio il personale sanitario, le forze dell’ordine, la Security, per il costante impegno.

Grazie a ciascuno di voi che, in modi diversi, ha contribuito a rendere questa Sagra quella che molti ormai definiscono la migliore della Regione Campania. Un ringraziamento speciale va al nostro Parroco Don Domenico, che ha permesso a turisti e cittadini di riscoprire la bellezza del nostro borgo dall’alto dei suoi campanili. Un grazie di cuore anche allo chef Giuseppe Iannotti, che ha saputo interpretare, con la sua creatività e maestria, il sapore unico dei nostri funghi, ma il mio più grande ringraziamento va a voi cusanesi per pazienza ed entusiasmo. Avete tollerato il trambusto di questi giorni con lo spirito di comunità che rende unico questo nostro borgo. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Come diceva Enrico Berlinguer: ‘Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno’.

E questo ‘insieme’ siamo noi, questo ‘insieme’ è Cusano Mutri. Grazie di cuore a tutti, con la Sagra dei funghi ci rivediamo l’anno prossimo. Intanto vi aspetto tutti il 18-19-20 ottobre all’altro imperdibile appuntamento dell’autunno cusanese: la Sagra della Castagna”.