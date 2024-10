Presto la sistemazione del parcheggio all'interno ex Caserma Guidoni La Provincia predisporrà un'area di sosta automatizzata nel cortile interno

E’ ormai conclusa la prima fase procedimentale per l’individuazione della ditta da incaricare per la sistemazione dell’area interna e di un parcheggio automatizzato nel cortile interno dell’ex Caserma Guidoni nel capoluogo. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha ricevuto comunicazione dal Settore Infrastrutture dell’Ente circa i termini di presentazione delle istanze. I lavori dell’importo di poco meno di 300mila Euro serviranno a rendere funzionale ed accogliente per il pubblico l’area interna del complesso di proprietà dell’Ente che oggi accoglie il Giudice di Pace ed una Sezione della Procura della Repubblica. Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di marciapiedi e aree di sosta auto.