L'Arma sannita ha ricordato a Ponte l'appuntato Vaccarella, medaglia d'Oro 54° anniversario della morte del militare morto a Gavi nel 1970 durante un conflitto a fuoco

Questa mattina a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 54° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile "alla memoria". Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 durante un conflitto a fuoco con alcuni malviventi, dopo essere intervenuto insieme a un collega per fermare un furto segnalato nei pressi di un’abitazione fuori dal centro abitato. Il suo eroico sacrificio gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Civile, concessa dal Presidente della Repubblica, a testimonianza del suo coraggio e della dedizione al dovere.

Alla commemorazione hanno preso parte le Autorità civili e militari locali, nonché rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali. La cerimonia ha visto la presenza commossa della moglie e dei figli del decorato. Momento centrale dell'evento è stata la Santa Messa celebrata presso la Chiesa di Santa Generosa, officiata da S.E. Giuseppe Mazzafaro, Vescovo Diocesi Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de Goti, insieme a Don Ionut Pirtac, parroco della Chiesa di Santa Generosa e al Cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri, Don Salvatore Varavallo.

Al termine della funzione, le autorità si sono recate al cimitero di Ponte, dove il Vice Prefetto Vicario di Benevento, Maria De Feo, il Sindaco Antonello Caporaso e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Colonnello Enrico Calandro hanno deposto una corona sulla tomba dell’Appuntato Vaccarella.

Quest'anno, in segno di omaggio alla memoria del valoroso Carabiniere, la famiglia Vaccarella ha istituito una borsa di studio a favore degli studenti dell'ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte, coordinati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Marlene Viscariello. Sei ragazzi sono stati premiati per i loro elaborati sul tema “Insieme per la legalità... si vince”. Questo gesto simbolico si propone di promuovere tra i più giovani i valori di legalità e giustizia che l’Appuntato Vaccarella ha incarnato con il suo sacrificio.

La comunità di Ponte, unita nel ricordo del suo illustre concittadino, ha rinnovato con solennità l’impegno a tenere vivi gli ideali di coraggio e dedizione al servizio dello Stato che Vittorio Vaccarella ha rappresentato.