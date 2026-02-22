Benevento, successo ad Altamura: le foto del match e l'abbraccio con i tifosi Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Successo di assoluto spessore per il Benevento, che espugna il campo dell'Altamura al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni, soprattutto nella seconda frazione. L’avvio di partita è stato equilibrato. Da una transizione veloce è nato il vantaggio dell’Altamura: al 37’, un’azione rapida ha colto impreparata la difesa giallorossa e Grande è stato abile a finalizzare, portando i suoi sull’1-0 e mandando le squadre negli spogliatoi con l’inerzia dalla parte dei biancorossi. Nella ripresa la reazione della Strega è stata immediata e decisa. Il Benevento ha alzato il baricentro, aumentando il possesso palla e la pressione offensiva, costringendo l’Altamura a difendersi con sempre maggiore intensità. Dopo diversi tentativi e alcune occasioni non concretizzate, il pareggio è arrivato con una giocata spettacolare: Prisco ha trovato una straordinaria rovesciata che ha sorpreso il portiere avversario, riaccendendo entusiasmo e fiducia tra i giallorossi. Sull’onda dell’entusiasmo, il Benevento ha continuato a spingere alla ricerca del sorpasso. La pressione costante ha portato all’episodio decisivo: calcio di rigore per la squadra di Floro Flores, trasformato con freddezza da Marco Tumminello, che ha firmato il 2-1 completando la rimonta. Nel finale i giallorossi hanno gestito con maturità il vantaggio, concedendo poco agli avversari e portando a casa tre punti pesantissimi. Una vittoria che permette al Benevento di tornare al successo e di mantenere il Catania distante cinque punti in classifica, confermando le ambizioni di alta classifica dei giallorossi.