Antonio Prisco ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori con il gol, in rovesciata, che ha portato il punteggio sul momentaneo pareggio. Il centrocampista giallorosso si è così espresso al termine del match con l'Altamura: "Ultimamente mi inserisco molto quando vedo la palla laterale pronta al cross. Sono stato fortunato, la palla è rimasta lì e ci ho provato: è andata bene. Il merito è anche del mister, mi sta dando fiducia e questo per me è importante. Dobbiamo migliorare molto, non dobbiamo subire gol alla prima occasione. Detto questo, siamo una squadra che ha carattere e che ha voglia di vincere, riuscendo a ribaltare il risultato. I subentrati sono fondamentali, sono entrati con il piede giusto come sempre. Il mio sogno è di portare il Benevento dove merita, questa è casa mia. I tifosi? E' stata una gioia immensa esultare tutti insieme, li ringraziamo perché è stata una bella giornata e gli abbiamo regalato una grande vittoria".
Prisco raggiante: "Sogno di portare il Benevento dove merita"
Le parole del centrocampista giallorosso dopo il successo con l'Altamura
Benevento.