Prisco raggiante: "Sogno di portare il Benevento dove merita" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il successo con l'Altamura

Antonio Prisco ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori con il gol, in rovesciata, che ha portato il punteggio sul momentaneo pareggio. Il centrocampista giallorosso si è così espresso al termine del match con l'Altamura: "Ultimamente mi inserisco molto quando vedo la palla laterale pronta al cross. Sono stato fortunato, la palla è rimasta lì e ci ho provato: è andata bene. Il merito è anche del mister, mi sta dando fiducia e questo per me è importante. Dobbiamo migliorare molto, non dobbiamo subire gol alla prima occasione. Detto questo, siamo una squadra che ha carattere e che ha voglia di vincere, riuscendo a ribaltare il risultato. I subentrati sono fondamentali, sono entrati con il piede giusto come sempre. Il mio sogno è di portare il Benevento dove merita, questa è casa mia. I tifosi? E' stata una gioia immensa esultare tutti insieme, li ringraziamo perché è stata una bella giornata e gli abbiamo regalato una grande vittoria".