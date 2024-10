"Linea ferroviaria Na - Ba sia connessa al territorio: serve arteria Tre Valli" Il sindaco di Apice, Angelo Pepe: Bene scalo merci e stazione Hirpinia ma ora strade di connessione

“Non dovrà essere una cattedrale nel deserto. Abbiamo la necessità che questo 'treno' non passi soltanto ma crei opportunità concreto di sviluppo del territorio”.

Così il sindaco di Apice, Angelo Pepe che fa il punto sui lavori dell'Alta Velocità Capacità ferroviaria Napoli – Bari e lancia un appello affinchè l'opera sia utile a tutto il territorio: “Bene le realizzazioni dello scalo merci e della stazione Hirpinia ma queste due infrastrutture devono essere connesse tra loro e per questo bisogna pensare alla realizzazione di un'arteria importante denominata la 'tre valli' per mettere in connessione sia per quanto riguarda l'A1 attraverso la Telesina i cui lavori partiranno a breve, sia per la Fondovalle Calore, Fondovalle Ufita e Fondovalle Miscano per creare le condizioni ottimali di sviluppo”.

Non solo dunque una rete di collegamenti viari che attraversano varie zone del Sannio connettendo l'alta velocità – capacità ferroviaria ma anche il progetto “per una metropolitana regionale con la stazione ad Apice – ha spiegato ancora il sindaco Angelo Pepe – in modo da connettere in maniera esclusiva tutti i territori. Mi auguro – ha poi precisato il sindaco di Apice – che con il master plan ancora in via di definizione tra le province di Benevento e Avellino siano presi in considerazione questi progetti e che il tutto non resti solo un sogno”.

Fin qui la progettazione futura. Ma il sindaco di Apice mette anche l'accento sulla viabilità interessata dai vari cantieri della nuova linea Ferroviaria, lavori che procedono spediti “finalmente si è cominciato a forare il tunnel della galleria Rocchetta. E' arrivato il momento anche di intervenire sull'impatto di decine e decine di camion carichi di materiali che quotidianamente percorrono arterie provinciali comunali provocano alla viabilità che va messa in sicurezza e ripristinata con un piano costante di manutenzione non certo ordinaria ma straordinaria visto l'utilizzo da parte di pesantissimi camion e mezzi d'opera”.