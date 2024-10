La Biblioteca comunale sarà intitolata a Giuseppina Luongo Bartolini Sabato la cerimonia a Palazzo Paolo V

Sabato 26 ottobre alle ore 11:00 a Palazzo Paolo V si terrà la cerimonia d’intitolazione della Biblioteca Comunale di Benevento alla preside Giuseppina Luongo Bartolini.

Nell’occasione, saranno donate alla biblioteca dalla famiglia alcune opere letterarie dell’autrice e saranno lette alcune pagine dai suoi testi e versi poetici.

Come si ricorderà, lo scorso 22 maggio la Giunta Comunale presieduta dal sindaco Clemente Mastella su proposta dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini decise l’intitolazione del centro di pubblica lettura “alla memoria di una persona che si è distinta per l’impegno personale, istituzionale, civico e sociale per la promozione, diffusione e valorizzazione della cultura in generale e, in particolare, a favore dell’educazione alla cultura a partire dalla lettura per la conoscenza approfondita del patrimonio culturale territoriale e locale”.

La preside Luongo Bartolini, irpina di nascita ma sannita di adozione, scomparsa nell’agosto 2023 a 97 anni, è stata infatti una figura poliedrica – poetessa ed intellettuale – che ha identificato a pieno l’impegno civile tale da rendere pregnanti e duraturi, attraverso la memoria lasciata nella sua vita e nelle sue opere, i principi di partecipazione, solidarietà, condivisione che sorreggono il ruolo pubblico di un’istituzione culturale.

E’ stata una importantissima figura del nostro tempo, nel panorama culturale locale, territoriale e meridionale. Ciò in considerazione della sua poliedrica vocazione, perché la preside, già docente, è stata studiosa di storia, intellettuale engagée, impegnata anche politicamente, nel Consiglio comunale di Benevento, tra il 1970 e il 1985, quale titolare tra l’altro delle cariche di Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, al Traffico, ai Trasporti e alla Polizia Urbana.

Ha dato vita tra l’altro al Movimento Femminile Provinciale della Democrazia Cristiana (1985-1988), ha organizzato eventi e manifestazioni culturali di rilievo. Accanto a questa consistente azione politica – orientata alla promozione dei valori morali e civili della donna -, ha anche svolto con coraggio e tenacia un’altra azione meritoria: quella di difesa del territorio sannita e meridionale, a favore della sua riscoperta e valorizzazione, evidente nella pubblicazione di una serie di saggi dedicati all’arte e alle bellezze architettoniche locali.



Inoltre, è stata Presidente provinciale dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi ed è tra i fondatori del “Gruppo Franco” per la diffusione multimediale della poesia. Dunque, la poesia, sebbene sia stata la principale attività intellettuale della Preside Luongo Bartolini (che ha al suo attivo numerose raccolte poetiche e di narrativa, oltre ad alcune pièces teatrali), non è l’unica, ma si inserisce in un percorso di vita intenso e ricco di esperienze, carico di tensioni e di scoperte.